28º Cumbre de la UA elige como sucesor de Zuma al chadense Faki Mahamat

La 28º Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Africana (30 y 31 de enero) tiene en su agenda la solicitud de adhesión de Marruecos y elección varios cargos directivos de la organización panafricana.

La cumbre fue precedida desde el 25 de enero por la 30ª Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo en Addis Abeba, Etiopía, donde está la sede de la UA.

En una comunicación de 13 de noviembre de 2016 los Representantes Permanentes de Nigeria, Zimbabwe, Sudán del Sur, Namibia, Uganda, Mozambique, Malawi, Lesotho, Sudáfrica, Argelia y Kenia han puesto preguntas concretas a la UA sobre la legalidad de la adhesión de Marruecos a la Unión.

Durante la última semana fue publicada la opinión del asesor legal de la oficina de la Unión Africana, con respuestas a las preguntas realizadas, que indica todas las contradicciones y dificultades para aceptar la adhesión de Marruecos a la Unión Africana si el reino alauí no pone fin a la ocupación del Sáhara Occidental y permite al pueblo saharaui a elegir a su autodeterminación.

A lo largo de 10 páginas se exponen las resoluciones, dictados, acuerdos, convenciones y otros documentos y decisiones de las Naciones Unidas, Unión Africana, Unión Europea, Tribunal Internacional y Tribunal de Justicia Europeo que definen el territorio del Sahara Occidental como territorio no autónomo. La opinión jurídca pone de manifiesto la incompatibilidad de la Ley Constitutiva de la Unión Africana, que tiene como una de las bases la erradicación del colonialismo en África, algo que es violado por Marruecos al ocupar ilegalmente el Sahara Occidental después de la invasión de 1975.

Marruecos trató de participar en esta cumbre apesar de no ser un estado miembro lo que llevó a la Presidenta de la Comisión de la UA, la sudafricana Dlamini Zuma, a informar a la delegación compueswta por altos cargos marroquíes, en una reunión el jueves, que no siendo estado miembro no podrían participar en la cumbre como tal.

Según varios medios de comunicación africanos, el tono utilizado por el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Salah Eddine Mezouar, en esa reunión, fue de todo menos correcto, lo que llevó a la presidenta de la UA a poner de relieve las cuestiones pertinentes de derecho, política y ética. El altercado tuvo lugar en presencia de un gran número de funcionarios de la organización panafricana.

Esta tarde en una sesión de votación cerrada y secreta la Asamblea General eligió el nuevo presidente de la Comisión de la Unión Africana, el Ministro de Asuntos Exteriores de Chad, Faki Mahamato, cuyo adjunto será de Ghana.

El nuevo presidente de la Comisión de la Unión Africana fue elegido para un mandato de cuatro años que podrá ser renovado por otro período.

La Nigeria sustituye a Argelia en la presidencia del Consejo de Seguridad y la Paz de la Unión Africana.

Conde, líder de Guinea desde 2010, fue escogido por asumir el cargo, en gran parte ceremonial, de presidente de la UA en sustitución del Presidente de Chad, Idriss Deby, informó el canal AfricaNews del Congo este lunes por la tarde.

Conde será el 15º líder africano en ocupar el cargo y el cuarto líder de África occidental en presidir la unión, quedando como vice presidente argelino Bouteflika. El mandato es de un año.