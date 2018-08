Comunicado MPT (Portugal): Sobre la situación insostenible del Pueblo Saharaui

El MPT (Movemento Partido da Terra), coherente con los valores que preconiza, reafirma su solidaridad con el pueblo saharaui y su legítimo representante, el Frente Polisario, y con su inalienable derecho a la autodeterminación de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas, la Unión Africana y los dictámenes y las sentencias del Tribunal de La Haya y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU), condenando la ocupación militar ilegal de gran parte del territorio del Sáhara Occidental por el Reino de Marruecos, así como el cambio demográfico con la introducción de cientos de miles de colonos.

Es con particular preocupación que vemos la inercia por parte de la comunidad internacional en relación a esta ocupación que se prolonga desde 1975 y que no terminó, como cabría esperar en 1991, con la firma del acuerdo de alto el fuego cuyas premisas no se han sido respetadas por Marruecos, que ha puesto trabas consecutivas a la celebración del referéndum para la autodeterminación, única razón por la que se mantiene una Misión de las Naciones Unidas sobre el terreno desde hace más de dos décadas y cuyo mandato no incluye la protección de la población saharaui.

El MPT ha actuado en el Parlamento Europeo por la defensa del pueblo saharaui, de sus derechos y contra la explotación ilegal de sus recursos naturales. La votación de una enmienda al acuerdo de pesca que no respeta las sentencias del TJEU es para nosotros inaceptable y un precedente de violación de Derecho internacional con gravísimas consecuencias.

No nos dejamos engañar por proyectos de “green washing” que se utilizan para camuflar las atrocidades cometidas a nivel ambiental como el agotamiento del mayor deposito natuaral de agua de la región, la contaminación de agua potable y la existencia de más de 9.000.000 de minas antipersona colocadas por Marruecos a lo largo del muro de separación de más de 2720 km.

Las graves violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados a los que está sujeta la población saharaui a manos de las autoridades marroquíes, los secuestros, violaciones, torturas, apartheid social, económico y político son contrarias a los derechos más elementales del ser humano.

Las decenas de presos políticos saharauis secuestrados y detenidos en territorio marroquí, son condenados por tribunales que no respetan la propia ley marroquí, ni la ley internacional. Los acuerdos y convenciones ratificados por Marruecos no se ponen en práctica hasta el punto que las autoridades ignoran las decisiones del Comité contra la tortura.

Por tanto, mantendremos nuestra posición y denunciamos esta situación en los foros competentes con la esperanza de que se pueda alcanzar la independencia de la última colonia de África.

El Presidente de la Comisión Política Nacional del MPT

Luis Vicente

Lisboa 1 de agosto de 2 018