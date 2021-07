El muro militar marroquí en el Sahara Occidental

This post is also available in: Português (Portugués, Portugal) English (Inglés) Français (Francés)

Por el Profesor Sellami Ahmed

Desde la construcción de la Gran Muralla por los chinos entre los siglos III y XVII, nunca los hombres se habían tomado tantas molestias para erigir una barrera tan artificial de 2720 kilómetros de largo. El “muro de arena”, también llamado “el muro de la vergüenza” es el más largo de la era moderna. Va desde Lebaaj en el sureste de la frontera marroquí, hasta El Guerguerat en el Océano Atlántico en el extremo suroeste del Sahara Occidental, para cortarlo en dos e imponer el dominio colonial.

Después de tres años de guerra y a pesar de la intervención directa de Francia a su lado, Mauritania se retiró de la parte sur del Sahara Occidental que ocupaba, poniendo así fin a sus pretensiones sobre la parte sur del Sahara Occidental y a su alianza militar con Marruecos para la ocupación ilegal del territorio desde 1975. Gracias al buen conocimiento del campo de batalla y a la efectividad de las tácticas guerrilleras emprendidas, los saharauis pudieron por un corto tiempo llegar a la periferia de la capital de El Aaiun, sabotear la cinta transportadora de fosfato en Boucraa, que permaneció inactiva durante 6 meses, liberó varias zonas y pueblos saharauis y continuó expandiendo el escenario operativo hasta 500 km dentro de Marruecos, que permaneció solo en la arena del conflicto. Marruecos, con el fin de salvar a su ejército de una derrota rotunda, especialmente después de la aniquilación de sus unidades de élite como Ouhoud, Zelagha, 3 RIM … etc, este apeló a sus aliados, especialmente en Tel A viv, Washington y París, sugiriendo una nueva estrategia militar para el conflicto: la defensa mediante cinturones defensivos (muros de arena).

Estos muros estaban destinados principalmente a proteger al ejército marroquí, pueblos y áreas sensibles, creando una concentración de fuerzas y retrasando cualquier intento de ofensiva saharaui, dejando tiempo para una respuesta adecuada pero también para privar al ejército saharaui de las ventajas tácticas que ofrece el factor sorpresa, separar y cortar toda comunicación entre los saharauis a ambos lados del muro y finalmente garantizar la usurpación de los recursos naturales y el establecimiento de colonos marroquíes.

Esta línea de “defensa” militar, erigida por Marruecos gracias a expertos militares israelíes, asesores franceses y estadounidenses y una generosa financiación de Arabia Saudita y los países del Golfo, es el resultado de seis fases de construcción sucesivas desde 1980 hasta 1987.

Su nombre podría evocar cierta fragilidad, pero la muralla es una fortificación de terraplenes de arena o piedra, dobles o triples, con una altura de 2,5 my una profundidad de 1,5 m. Se extiende a lo largo de puntos topográficos altos (como picos y montañas), protegido por búnkeres, zanjas, trincheras antitanques, alambre de púas y lleno de 8 a 10 millones de minas terrestres , que hacen del Sáhara Occidental una de las áreas más minadas del mundo. El muro está monitoreado por sistemas de detección electrónicos (radar) y custodiado por más de 120.000 soldados marroquíes equipados con armamento sofisticado.

Las fuerzas de ocupación marroquíes desplegadas en el muro del Sahara Occidental representan una parte significativa del ejército real marroquí, están distribuidas de norte a sur en tres grandes sectores (Oued Draa, Saguia el Hamra y Oued Edahab). Consta de 4 o 5 subsectores que llevan los nombres geográficos de las regiones de sus ubicaciones. La estructura del muro se compone generalmente de dos líneas de defensa: la primera está formada por una serie de puntos de apoyo y puntos de observación que están custodiados por unidades de infantería sectorial y la segunda línea de defensa donde se despliegan unidades de respuesta rápida .

Punto de apoyo (PA): esta es la unidad táctica operativa más grande en la primera línea de defensa del muro; se extiende sobre un frente de 300 a 400 metros frente al cual se colocan alambradas y campos de minas. La profundidad del PA es de 100 a 200 metros y generalmente consta de 100 a 110 hombres. La distancia entre los puntos de apoyo, también llamados bases, es de unos 4 a 5 kilómetros. El papel del PA es frustrar, con las Fuerzas de Intervención Rápida (FIR) en profundidad, cualquier ataque del adversario además de la guardia diaria y habitual, así como el mantenimiento de todo el sistema defensivo.

Punto de observación (PO): Es una pequeña unidad táctica, subordinada al Punto de apoyo (PA) , equipada con casi las mismas barreras defensivas y estando en la misma línea a una distancia de 2 a 2,5 km del mismo. La distancia entre dos puntos de observación es de 400 a 500 m. Esta estructura suele estar custodiada por 30 a 40 soldados cuya misión es monitorear la situación del día a día del sistema de obstáculos en su frente, como examinar el estado de los campos minados y detectar posibles infiltraciones, entre otras.

Fuerzas de intervención rápida: Generalmente están formadas por escuadrones blindados (tanques), regimientos de infantería mecanizados y grupos de artillería, a una distancia de 6 a 8 km de la primera línea donde se encuentran las (PA) y las (PO) y con quienes coordinan las respuestas a las amenazas. Mientras que los puestos de mando están detrás de las tropas de respuesta rápida, en ubicaciones seguras, altamente fortificadas y estratégicas. La cobertura aérea del muro también está garantizada desde bases aéreas en las ciudades ocupadas de El Aaiun, Dajla y otras ciudades del sur de Marruecos.

La primera consecuencia de este muro de separación es la división física del pueblo saharaui, entre los que huyeron de los bombardeos y las masacres del ejército marroquí, para vivir en campos de refugiados en el sur de Argelia, libres, pero lejos de sus hogares y en condiciones difíciles, y quienes viven en los territorios ocupados, bajo una feroz ocupación, expuestos a todo tipo de represión y violación de los derechos humanos.

Además de la segregación de la población local, el desmembramiento de familias y los efectos psicológicos y sociales que se derivan, existe el problema de las víctimas de las minas terrestres, que a menudo son civiles inocentes, heridos o muertos. Para la construcción de estos muros, las fuerzas marroquíes arrancaron miles de árboles en áreas adyacentes y explotaron irracionalmente materiales locales (madera, arena, piedra, etc.). Los soldados marroquíes se han dedicado a la caza salvaje de algunos animales locales raros. También prohibieron a las personas usar las pocas fuentes de agua adyacentes o pastorear sus rebaños en las proximidades del muro.

La participación de las fuerzas marroquíes de alto rango apostadas en el muro, en el contrabando de mercancías prohibidas, la inmigración ilegal y el tráfico de resina de cannabis (hachís) ha sido probada a través de varios informes y hechos, lo que constituye una amenaza para la seguridad de toda la región. El muro marroquí también sirve de tapadera para el estado de sitio diario en las ciudades saharauis ocupadas, el exterminio de los saharauis, la implantación de colonos marroquíes y el saqueo de los recursos naturales del Sahara Occidental, que se ha convertido así en una gran prisión y aislado del mundo exterior. La persistencia de este muro poco conocido contamina el medio ambiente, amenaza el desarrollo humano y urbano del territorio y representa un desafío a la autodeterminación y la paz.

A pesar del indecible sufrimiento infligido a la población civil y los efectos negativos que provoca este muro, que viola flagrantemente todos los derechos humanos fundamentales (artículos 23-52-53 del IV Convenio de Ginebra), la comunidad internacional lo ignora, no lo condena y permanece indiferente a la construcción y mantenimiento de estos muros así como a la persistencia de su mantenimiento y su continuo reforzamiento con armas y equipamiento militar gracias a la financiación concedida a Marruecos por instituciones internacionales como la Unión Europea (UE) para luchar contra la pobreza e inmigración ilegal.

La ausencia de condena e impunidad y el apoyo de ciertos poderes en el Consejo de Seguridad alentó a Marruecos en su rebelión contra la legalidad internacional. Este comportamiento irresponsable se manifestó en noviembre de 2020 en la violación del alto el fuego en vigor desde hace 30 años y la construcción de un nuevo muro de separación los 50 Km de la zona de El Guergarat, bajo la mirada pasiva de la MINURSO (Misión de la ONU para la organización del referéndum en el Sáhara Occidental).

Sin embargo, es importante señalar que con el tiempo este sistema “defensivo” de muros se volvió ineficaz, especialmente cuando el ejército saharaui se adaptó gradualmente en la década de 1980 a nuevas tácticas a través de la guerra de desgaste. (hostigamiento, infiltración, asaltos, emboscadas, etc.), lo que permitió a los combatientes saharauis realizar grandes ofensivas, dirigidas contra las murallas marroquíes durante los años 1984-1989. Los sucesivos ataques al Muro de la Vergüenza han demostrado su vulnerabilidad al combate táctico. La guerra de desgaste ha generado, además de daños materiales y personales, un clima de inestabilidad psicológica y tensión permanente entre los soldados marroquíes, por la sencilla razón de que no saben cuándo, cómo y dónde serán atacados. lo cual acentuó fenómenos como deserción, peleas, asesinatos, insubordinación, consumo de drogas, etc. Estos fenómenos son propios de un ejército desmoralizado.

Marruecos se dio cuenta de que su estrategia de sistema de defensa estático y semilineal dispersaba las fuerzas marroquíes en un frente de más de 2.720 km de longitud, lo que provocó la pérdida de toda iniciativa ofensiva con el único propósito de mantener sus posiciones defensivas. A ello se suma el muy caro coste de mantenimiento de estos muros (2 millones de euros diarios) que la frágil economía marroquí no pudo soportar, a pesar del apoyo de sus aliados y del dinero que recibió de los países del Golfo que estaban financiando su guerra en el Sáhara Occidental, y que en este período comenzaban a empantanarse en sus propios problemas.

El rey de Marruecos Hassan II tenía claro que no podía resolver el conflicto con la fuerza militar, por lo que aceptó el proyecto de paz de la ONU para iniciar negociaciones y un acuerdo de alto el fuego con el Polisario el 6 de septiembre de 1991.

Tras el colapso del proceso de paz a finales de 2020, los saharauis que depositaron su confianza en la comunidad internacional y soportaron décadas de espera para explotar todas las vías pacíficas, se vieron obligados a volver a tomar las armas para defender sus legítimos derechos. Nos estamos preparando para una segunda fase de la guerra de liberación. A pesar del desequilibrio de fuerzas, Marruecos no pudo derrotar a los saharauis y anexar territorio por la fuerza militar antes del alto el fuego de 1991. Confiamos sobre todo en la justicia de nuestra causa, la voluntad de sacrificio, la moral de nuestros combatientes y el buen conocimiento del campo de batalla, además de su experiencia y la iniciativa del ataque y el uso de tácticas revolucionarias de guerra y desgaste contra el ejército real de ocupación marroquí, que se refugia tras frágiles muros diseminados en un vasto territorio que le es ajeno.

Profesor Sellami Ahmed