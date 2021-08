El honorable gesto del pueblo saharaui hacia las víctimas de los incendios en Argelia

This post is also available in: Français (Francés)

algeriepatriotique.com.- “Hagamos lo que hagamos o digamos, nunca podremos devolverle una centésima parte de lo que hizo por nosotros”. Así se expresaron los saharauis, que decidieron brindar apoyo moral y material a los argelinos víctimas de los incendios que devastaron miles de hectáreas en varias wilayas y dejaron cerca de doscientos muertos.

Los saharauis recogieron alfombras, mantas, ropa y alimentos para enviarlos a Argelia, en un natural derroche de solidaridad entre los dos pueblos hermanos. No tenemos muchos medios pero compartimos las pocas cosas que tenemos con los argelinos a los que tenemos un gran respeto”, expresaron los saharauis que no dudaron en privarse de las ayudas que reciben de las instituciones internacionales para ofrecerlas” a las personas que nunca nos han abandonado en los momentos más difíciles y que nos acogen en su suelo para salvarnos de la barbarie marroquí”, afirmaron.

“Argelia está muy conmovida por este gesto honorable y es con gran placer y gran emoción que recibirá esta ayuda simbólica que es, a nuestros ojos, tan importante como todas las que nos otorgan los países amigos, como Kuwait, que nos suministró vehículos de extinción de incendios y Rusia de la que el Ministerio de Defensa Nacional se está preparando para adquirir seis grandes aviones bombarderos acuáticos Beriev Be-200 en muy breve tiempo”, respondió una fuente argelina.