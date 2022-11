La Audiencia Nacional archiva querella contra Brahim Gali

Esta entrada también está disponible en: Português (Portugués, Portugal) English (Inglés)

PUSL.- En un auto, con fecha 21 de noviembre de 2022, la Audiencia Nacional ordena el archivo de la querella contra el presidente de la República Saharaui y Secretario General del Frente Polisario el Sr. Brahim Gali.

La querella fue interpuesta por la Procuradora Dña. Marta Cendra de Guinea en nombre y representación Fadel Breica.

La Audiencia ha acordado declarar concluso el sumario alegando que: “… de las diligencias practicadas no pueden seguirse indicios racionales de criminalidad en relación a los hechos investigados respecto de la comisión de los delitos imputados. Así las testificales practicadas se basan en meras referencias no constatadas, concretándose en apreciaciones subjetivas y no coincidentes en casos con las fechas y momentos que se señalan en los hechos; sin que en todo caso se siga que BRAHIM GHALI ordenara o participara en orden a menoscabar la integridad del querellante (torturas) al no existir testimonio directo u otra diligencia que lo confirmara”

Declarando la resolución firme y contra la que no cabe presentar recurso.

AUTO AUDIENCIA NACIONAL:

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION No 005

MADRID C/GARCIA GUTIÉRREZ S/N

NIG: 28079 27 2 2020 0001497 GUB11

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000002 /2021

AUTO

En Madrid a 21 de noviembre de 2022

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. – El presente sumario se ha incoado como consecuencia de la querella interpuesta por el Procuradora Dña. Marta Cendra de Guinea en nombre y representación FADEL BREICA frente a GHALI OULD SID EL MOSTAPHA OULD MOHAMED OULD, ABDERRAHMANE, ALIAS “BRAHIM GHALI”, BACHIR MOSTAPHA SAYED, EL BATAL SID AHMED OULD EL BELLAL, MOHAMED LAMINE EL BOUHALI DIT “OULD GHNIJER”, MUSTAPHA MOHAMED ALI SID EL BACHIR, ABDELLAHI OULD LAHBIB OULD EL BELLAL, M’RABBIH EL MAMI DAY, BRAHIM AHMED MAHMOUD BIADILLAH DIT “GRIGAOU”, MOHAMED SALEK ABDESSAMAD DIT ” OMAR BOULSANE”, MOHAMED SALEM MOHAMED LAABID LOUNAT, IBRAHIM BACHIR BELLA, EDDAH OULD EL BENDIR OULD KHATTARI OULD BOURHAH, MOHAMED LAMINE SLIMA BIGHICH, MOHAMED EL KHALIL, MOHAMED BIKHIRA, LAHBIB MOHAMED ABDELAZIZ, MOHAMED EL KOURI BIGHICH, YARBA BELLA EL BELLAL, MOUMEN MARMOURI, y SALMI BACHA y reclamación por responsabilidad civil a LOS QUERELLADOS Y FRENTE POPULAR DE LIBERACIÓN DE SAGUÍA EL HAMRA Y RÍO DE ORO en base a presunta comisión de un delito de torturas.

SEGUNDO. – En fecha 2 de septiembre de 2022 se ha dictado auto no prorrogando la instrucción de la presente causa, quedando pendiente la toma de declaración de Moulay Bouzeid.

TERCERO.- En fecha 24 de octubre de 2022 se toma declaración de Moulay Bouzeid, dando traslado a las partes a efectos de formular alegaciones.

CUARTO.- En fecha 25.10.2022 No Ro 51950/2022 se recibe escrito de la representación de Brahin Ghali solicitando la conclusión del sumario, en fecha 28.10.2022 No Ro 52504/2022 se recibe escrito de la representación de Fadel Breica solicitando la no conclusión del sumario y en fecha 28.11.2022 No Ro 55927/2022 se recibe informe del MINISTERIO FISCAL en el sentido de acordar la conclusión del sumario sin procesamiento.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

ÚNICO. – Por lo expuesto y en la medida que no puede seguirse la instrucción, , no procede el procesamiento de los mismos GHALI OULD SID EL MOSTAPHA OULD MOHAMED OULD, ABDERRAHMANE, ALIAS “BRAHIM GHALI”, BACHIR MOSTAPHA SAYED, EL BATAL SID AHMED OULD EL BELLAL, MOHAMED LAMINE EL BOUHALI DIT “OULD GHNIJER”, MUSTAPHA MOHAMED ALI SID EL BACHIR, ABDELLAHI OULD LAHBIB OULD EL BELLAL, M’RABBIH EL MAMI DAY, BRAHIM AHMED MAHMOUD BIADILLAH DIT “GRIGAOU”, MOHAMED SALEK ABDESSAMAD DIT ” OMAR BOULSANE”, MOHAMED SALEM MOHAMED LAABID LOUNAT, IBRAHIM BACHIR BELLA, EDDAH OULD EL BENDIR OULD KHATTARI OULD BOURHAH, MOHAMED LAMINE SLIMA BIGHICH, MOHAMED EL KHALIL, MOHAMED BIKHIRA, LAHBIB MOHAMED ABDELAZIZ, MOHAMED EL KOURI BIGHICH, YARBA BELLA EL BELLAL, MOUMEN MARMOURI, y SALMI BACHA.

Ello es así por cuanto de las diligencias practicadas no pueden seguirse indicios racionales de criminalidad en relación a los hechos investigados respecto de la comisión de los delitos imputados. Así las testificales practicadas se basan en meras referencias no constatadas, concretándose en apreciaciones subjetivas y no coincidentes en casos con las fechas y momentos que se señalan en los hechos; sin que en todo caso se siga que BRAHIM GHALI ordenara o participara en orden a menoscabar la integridad

del querellante (torturas) al no existir testimonio directo u otra diligencia que lo confirmara.

Con ellos, practicadas cuantas diligencias se han podido realizar para la comprobación del delito, participación que han tenido los investigados y las circunstancias que en su comisión han concurrido y no hallándose indicada ninguna otra, es procedente concluir el presente sumario conforme determinan los artículos 622 y 623 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los artículos y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

SE ACUERDA DECLARAR CONCLUSO ESTE SUMARIO sin procesamiento respecto de GHALI OULD SID EL MOSTAPHA OULD MOHAMED OULD, ABDERRAHMANE, ALIAS “BRAHIM GHALI”, BACHIR MOSTAPHA SAYED, EL BATAL SID AHMED OULD EL BELLAL, MOHAMED LAMINE EL BOUHALI DIT “OULD GHNIJER”, MUSTAPHA MOHAMED ALI SID EL BACHIR, ABDELLAHI OULD LAHBIB OULD EL BELLAL, M’RABBIH EL MAMI DAY, BRAHIM AHMED MAHMOUD BIADILLAH DIT “GRIGAOU”, MOHAMED SALEK ABDESSAMAD DIT ” OMAR BOULSANE”, MOHAMED SALEM MOHAMED LAABID LOUNAT, IBRAHIM BACHIR BELLA, EDDAH OULD EL BENDIR OULD KHATTARI OULD BOURHAH, MOHAMED LAMINE SLIMA BIGHICH, MOHAMED EL KHALIL, MOHAMED BIKHIRA, LAHBIB MOHAMED ABDELAZIZ, MOHAMED EL KOURI BIGHICH, YARBA BELLA EL BELLAL, MOUMEN MARMOURI, y SALMI BACHA, que se remitirá, junto con los objetos intervenidos, las cantidades consignadas y/o ocupadas y las piezas separadas correspondientes, si las hubiere, a la Ilma. Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, previo emplazamiento de las partes por término de DIEZ días ante la misma.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso.

Así lo acuerda, manda y firma D. Santiago Pedraz Gómez, Magistrado- Juez del Juzgado Central de Instrucción no 5 de la Audiencia Nacional.- Doy fe.